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Adana'da Narkotik Operasyonu: 59 Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Adana'da Narkotik Operasyonu: 59 Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı
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Adana'da narkotik polisleri tarafından yapılan operasyonlarda 11 kilo 713 gram esrar, 1 kilo 206 gram kokain ve 6 bin 647 uyuşturucu hap ele geçirildi. 59 torbacıdan 50'si tutuklandı.

Adana'da narkotik polisleri 1 hafta boyunca yaptığı sokak çalışmalarında 11 kilo 713 gram esrar, 1 kilo 206 gram kokain ve 6 bin 647 uyuşturucu hap ele geçirirken, yakalanan 59 torbacının 50'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Şubat tarihleri arasında torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 59 şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 11 kilo 713 gram esrar, 6 bin 647 uyuşturucu hap, 1 kilo 414 gram bonzai, 1 kilo 206 gram kokain, 408 gram metamfetamin, 227 gram bonzai ham maddesi ve 136 gram eroin ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 50 kişi tutuklanırken 9'u adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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