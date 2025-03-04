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Adana'da Narkotik Operasyonu: 57 Torbacı Yakalandı

Adana'da Narkotik Operasyonu: 57 Torbacı Yakalandı
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Adana'da gerçekleştirilen narkotik polis operasyonunda 57 uyuşturucu satıcısı yakalanırken, toplamda 11 kilo 37 gram metamfetamin, 5 bin 387 uyuşturucu hap ve 1 kilo 459 gram esrar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43'ü tutuklandı.

Adana'da narkotik polisleri sokakta yaptığı çalışmalarda 57 torbacıyı yakalarken 11 kilo 37 gram metamfetamin, 5 bin 387 adet uyuşturucu hap ve 1 kilo 459 esrar ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını yakalamak için sokaklarda yaptığı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 23 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 57 torbacı yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama çalışmalarında ise 1 kilo 459 gram esrar, 5 bin 387 adet uyuşturucu hap, 11 kilo 37 gram metamfetamin, 650 gram bonzai, 140 gram bonzai ham maddesi ve 43 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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