Adana'da Narkotik Operasyonu: 57 Şüpheli Yakalandı, 37'si Tutuklandı
Adana'da narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 57 uyuşturucu satıcısı yakalanmış, bunlardan 37'si tutuklanmıştır. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında esrar, bonzai ve metamfetamin bulunuyor.
Adana'da narkotik polislerinin torbacılara yönelik yaptığı operasyonlarda yakalanan 57 şüpheliden 37'si tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 57 kişiyi yakaladı. Operasyonlarda 683 gram esrar, 5 bin 12 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 216 gram bonzai, 269 gram bonzai hammaddesi ve 1 kilo 663 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA