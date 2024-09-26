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Adana'da Narkotik Operasyonu: 50 Torbacı Yakalandı, 41'i Tutuklandı

Adana'da Narkotik Operasyonu: 50 Torbacı Yakalandı, 41'i Tutuklandı
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Adana'da yapılan narkotik operasyonlarında 50 uyuşturucu satıcısından 41'i mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve miktarları ele geçirildi.

Adana'da narkotik polisleri yaptığı operasyonlarda 50 torbacı yakalarken 41'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda, 2 kilo 132 gram esrar, 3 bin 409 uyuşturucu ha, 871 gram bonzai, 254 gram bonzai hammaddesi, 314 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda torbacı diye tabir edilen 50 uyuşturucu satıcısı da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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