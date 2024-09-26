Adana'da Narkotik Operasyonu: 41 Torbacı Tutuklandı
Adana'da gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 50 torbacı yakalanırken, 41'i mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda 2 kilo 132 gram esrar, 3 bin 409 uyuşturucu hap, 871 gram bonzai ve 314 gram metamfetamin ele geçirildi.
Adana'da 41 torbacı tutuklandı
ADANA - Adana'da narkotik polisleri yaptığı operasyonlarda 50 torbacı yakalarken 41'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda, 2 kilo 132 gram esrar, 3 bin 409 uyuşturucu ha, 871 gram bonzai, 254 gram bonzai hammaddesi, 314 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonlarda torbacı diye tabir edilen 50 uyuşturucu satıcısı da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.