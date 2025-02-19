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Adana'da Narkotik Operasyonu: 4 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Adana'da Narkotik Operasyonu: 4 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
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Adana'da düzenlenen narkotik operasyonunda 6 uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı. Yapılan aramada büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.

Adana'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda suçüstü yakalanan 6 uyuşturucu satıcısından 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 6 kişinin yakalandığı operasyonda 353,26 gram metamfetamin, 107,38 gram bonzai, 902 uyuşturucu hap ve 38,30 gram kokain el geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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