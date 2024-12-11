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Adana'da Narkotik Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Narkotik Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde narkotik polisinin durdurduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde narkotik polisinin şüphe üzerine durduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Tufanlı Mahallesi Mansurlu Kavşağında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu sattığı öne sürülen Nail Can S., Furkan A., Metin E. ve Adil A. yakalandı. Polis araçta ve şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada 1,02 gram eroin, 3,52 gram metamfetamin, 4 tablet metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, 10 uyuşturucu hap ve 1 rulo alüminyum folyo ele geçirildi. 4 şüpheli adliyeye sevk edilip tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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