Adana'da Narkotik Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde narkotik polisinin şüphe üzerine durduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Tufanlı Mahallesi Mansurlu Kavşağında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu sattığı öne sürülen Nail Can S., Furkan A., Metin E. ve Adil A. yakalandı. Polis araçta ve şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada 1,02 gram eroin, 3,52 gram metamfetamin, 4 tablet metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, 10 uyuşturucu hap ve 1 rulo alüminyum folyo ele geçirildi. 4 şüpheli adliyeye sevk edilip tutuklandı. - ADANA