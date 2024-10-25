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Adana'da Narkotik Operasyonu: 197 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adana'da Narkotik Operasyonu: 197 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Adana'da narkotik polisleri, karı-koca ve bir başka şüpheli ile birlikte toplamda 197 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda 105 kilo 800 gram eroin ve 92 kilogram skunk bulundu. Üç kişi tutuklandı.

Adana'da narkotik polisleri karı-kocanın bulunduğu kamyonette 105 kilo 800 gram eroin ele geçirirken, bir başka kamyondan ise 92 kilogram skunk ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan çift ile birlikte toplam 3 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vurdu. Kentte yüklü miktarda uyuşturucu bilgisi geldiği yönünde istihbarat alan narkotik polisleri çalışmalarını yoğun şekilde arttırdı.

Karı-koca 105 kilo 800 gram eroinle yakalandı

Yapılan çalışmalar neticesinde Nazım G. idaresindeki kamyonet İncirlik park alanında durdurdu. Araçtaki Nazım G. ve eşi Gazal G. gözaltına alındı. Kamyonette yapılan aramada 210 pakette toplam 105 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinde Gazal G.'nin, "Aracı eşim kullanır maddelerden herhangi bir bilgim yoktur" dediği öne sürüldü. Nazım G. ise susma hakkını kullandı. Karı-koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

92 kilogram skunk ile yakalandı, 'paraya ihtiyacım var' diye savunma yaptı

Narkotik polisleri Mehmet T.'nin kamyonuyla kente yüklü miktar uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı. Polis, Mehmet T.'nin kullandığı kamyonu takip etmeye başladı. Takip sonucunda İncirlik park alanında Mehmet T.'nin kullandığı araç durduruldu. Şüpheli gözaltına alınırken, kamyonda yapılan aramada 155 pakette 92 kilogram skunk ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinde, "Paraya ihtiyacım olduğu için taşıdım" dediği öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğünü ziyaret ederek polisleri tebrik etti. Arıkan, burada yaptığı konuşmada, "Çok güzel operasyona imza attınız hepinizi tebrik ediyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi olan uyuşturucu ile mücadeleyle olan kararlılığımızı söylemiştik. Aynı şekilde dün olduğu gibi bugün de uyuşturucu tacirleriyle mücadele etmeye devam ediyorsunuz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Narkotik Politika 3-sayfa Polis adana Hukuk Suç

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