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Adana'da Narkotik Operasyonlarında 38 Torbacı Tutuklandı

Adana'da Narkotik Operasyonlarında 38 Torbacı Tutuklandı
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Adana'da bir hafta süren narkotik operasyonlarında 46 kişi yakalanırken, 38 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 35 bin 384 uyuşturucu hap, 1 kilo 845 gram esrar ve 769 gram kokain bulunuyor.

Adana'da bir hafta boyunca yapılan narkotik operasyonlarında yakalanan 38 torbacı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda 46 kişiyi yakaladı. Operasyonda, 35 bin 384 uyuşturucu hap, 1 kilo 845 gram esrar, 1 kilo 740 gram metamfetamin, 1 kilo 441 gram bonzai, 769 gram kokain ve 371 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 38 kişi tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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