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Adana'da Narkotik Operasyonları: 51 Şüpheli Tutuklandı

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Adana'da polisin gerçekleştirdiği narkotik operasyonlarında toplamda 11 bin 940 uyuşturucu hap, 1 kilo 599 gram bonzai ve 2 kilo 861 gram esrar ele geçirildi. 83 şüpheli yakalanırken, bunlardan 51'i tutuklandı.

Adana'da narkotik operasyonları: 51 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da polisin narkotik operasyonlarında 11 bin 940 uyuşturucu hap, 1 kilo 599 gram bonzai ve 2 kilo 861 gram esrar ele geçildi. Operasyonlarda yakalanan 83 şüpheliden 51'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin son iki haftada yaptığı çalışmada uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 83 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlarda 2 kilo 861 gram esrar, 1 kilo 599 gram bonzai, 11 bin 940 uyuşturucu hap, 833 gram metamfetamin, 634 gram bonzai hammaddesi ve 148 kök kenever ele geçirdi.

Emniyette ifadesi alınan 83 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 51'i tutuklandı, 32'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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