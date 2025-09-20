Adana'da Narkotik Ekiplerinden Metruç Binalara Denetim

Adana'da narkotik polisleri metruk binalar ve çevresinde uygulama yapıp, şüphelendiği şahısları durdurup arama yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs ve Dedekorkut Mahalleleri'nde uygulama gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda metruk binalar ve çevresinde şüpheli kişilerin üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapıldı.

Polis ekiplerinin metruk binalara yönelik denetimlerinin süreceği öğrenildi. - ADANA