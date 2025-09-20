Haberler

Adana'da Narkotik Ekiplerinden Metruç Binalara Denetim

Adana'nın Yüreğir ilçesinde narkotik polisleri, metruk binalarda şüphelilere yönelik arama ve GBT kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Adana'da narkotik polisleri metruk binalar ve çevresinde uygulama yapıp, şüphelendiği şahısları durdurup arama yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs ve Dedekorkut Mahalleleri'nde uygulama gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda metruk binalar ve çevresinde şüpheli kişilerin üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapıldı.

Polis ekiplerinin metruk binalara yönelik denetimlerinin süreceği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
