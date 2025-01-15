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Adana'da Müstakil Evde Cephanelik Ele Geçirildi

Adana'da Müstakil Evde Cephanelik Ele Geçirildi
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Adana'da iki kardeşin yaşadığı müstakil evde yapılan operasyonda 13 ruhsatsız silah bulundu. Kardeşler, silahların kendilerine ait olmadığını belirterek 'Şok olduk' savunması yaptılar ve mahkemece tutuklandılar.

Evlerinde cephanelik çıktı, "Şok olduk" diye savunma yaptılar

ADANA - Adana'da iki kardeşin yaşadığı müstakil evde 13 ruhsatsız silah ele geçirildi. Kardeşler ifadesinde "Şok olduk" diye savunma yaptı. İki kardeş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mehmet D. ve kardeşi Şerif D.'nin oturdukları müstakil evde ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kardeşlerin yaşadığı Onur Mahallesi'ndeki ikamete operasyon yapıldı.

Müstakil evin merdiven dairesinde bulunan bir valizin içerisinde 11 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 namlusu olmayan tabanca, 2 tabanca gövdesi, 34 şarjör, 14 tabanca parçası ve çelik yelek ele geçirildi.

Olayla ilgili Mehmet D. ve Şerif D. gözaltına alındı.

"Şok olduk" savunması

Emniyette ifadeleri alınan kardeşlerden Mehmet D.'nin, "Ben Manavgat'ta otelde çalışıyorum, Adana'ya yeni geldim. Valizden silahın çıktığını görünce şok oldum" dediği, Şerif D.'nin ise, "Konuyla asla bir ilgim yok, polisin silahı çıkarttığını görünce şok oldum, silahlar bizim değil" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D. ve Şerif D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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