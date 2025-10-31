Haberler

Adana'da Müstakil Ev Yangında Küle Döndü

Adana'da Müstakil Ev Yangında Küle Döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen yangında bir müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, M.D.'ye ait evde çıktı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'da alevlere teslim olan müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sarıçam ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir müstakil evde çıktı. Alınan bilgiye göre, M.D.'ye ait evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin sardığı eve ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi. Eşyaların küle döndüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
Ayasofya'yı yakmaya çalışan şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu! Savunması akıllara zarar

Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışmıştı! İstenen ceza belli oldu
Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı

Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başında Türkiye'de de yok satan marka var

En çok çalınan araçlar belli oldu! İşte listenin başındaki marka
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.