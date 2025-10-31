Adana'da Müstakil Ev Yangında Küle Döndü
Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen yangında bir müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, M.D.'ye ait evde çıktı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adana'da alevlere teslim olan müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Sarıçam ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir müstakil evde çıktı. Alınan bilgiye göre, M.D.'ye ait evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin sardığı eve ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi. Eşyaların küle döndüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA
