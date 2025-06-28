Adana'da Muhtara Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Muhtara Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde muhtar Şahap Canoğulları'na yönelik darp olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Olayda muhtar yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adana'da mahalle muhtarının darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 18 Haziran merkez Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 Haziran'da T.H. (36), Haydaroğlu Mahallesi Muhtarı Şahap Canoğulları'nı telefonla arayarak tehdit etti. 18 Haziran günü ise S.S. (23), A.T. (23) ve K.T. (26) isimli 3 kişi muhtarlık binasına gelerek muhtarın yüzüne önce kalemlik fırlattı ardından da darbedip kayıplara karıştı. Yaralanan muhtar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından Canoğulları taburcu edildi. Polis ekiplerine durumu anlatan muhtar, saldırganlardan ve kendisini arayan T.H.'den şikayetçi oldu. Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden saldırganları belirledi. Saldırganlarla birlikte T.H. de yakalanarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.H., K.T. ve A.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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