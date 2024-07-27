Üye Girişi
Haberler

Adana'da Motosikletlilere Yönelik Trafik Uygulaması: 347 Sürücü Cezadan Kaçamadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da akşam saatlerinde gerçekleştirilen motosikletlilere yönelik trafik uygulamasında kurallara uymayan 347 sürücü cezadan kaçamadı. Trafik polisleri ehliyetsiz sürücülerden, kask takmayan sürücülere, plakasız araç kullananlardan abart egzozlu sürücülere kadar birçok ihlalde bulunan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Adana'da akşam saatlerinde gerçekleştiren motosikletlilere yönelik trafik uygulamasında kurallara uymayan 347 sürücü cezadan kaçamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte akşam saatlerinde çevreyi rahatsız eden, kurallara uymayan motosikletli sürücülere yönelik uygulama düzenlendi. Yapılan uygulama çerçevesinde kontrol noktalarında 983 motosiklet sorgulandı.

"347 sürücü cezadan kaçamadı"

Trafik polisleri uygulama noktasında yaptığı kontrollerde, ehliyetsiz 42 sürücüye, kask takmayan 179 sürücüye, plakasız araç kullanan 14 sürücüye, motosikletinde abart egzoz olan 9 sürücüye ve diğer maddelerden olmak üzere toplamda 347 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Öte yandan, 19 motosiklet ise trafikten men edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet trafik Adana Güvenlik Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Netanyahu'yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar

Netanyahu'yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar

 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı

 Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız

Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız

Bakmadan Geçme

27-28 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Sancaktepe, Avcılar, Esenler elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Keçiören, Altındağ, Ayaş elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Ataşehir hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Ataşehir nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Kadıköy hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Kadıköy nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Beykoz hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beykoz nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Küçükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Küçükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Instagram bu hikayeye erişilemiyor hatası! (ÇÖZÜMÜ) Instagram bu hikayeye erişilemiyor ne demek, neden olur? Cihan Çanak bozkurt işareti mi yaptı? UEFA Cihan Çanak'a ceza verecek mi? Rüyada birinin öldüğünü duymak ne anlama gelir?
Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf

Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title