Haberler

Adana'da Motosikletli Trafik Polisi Ağır Yaralandı

Adana'da Motosikletli Trafik Polisi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde ihbara giderken otomobille çarpışan motosikletli trafik polisi ağır yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralı polisi hastaneye kaldırdı ve ilçe emniyet müdürü yaralı polis memurunun yanında bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde ihbara giderken otomobille çarpışan motosikletli trafik polisi ağır yaralandı.

Kaza, Adana-Kozan Karayolu Çanaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafik polisi M.T., 01 A 85320 plakalı motosikletiyle ihbara giderken Ömer B. yönetimindeki 01 BT 954 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosikletten savrulan polis memuru ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Bir vatandaş, yaralı polisin başının altına çantasını koyarak destek olurken, çevredekiler de bilincini açık tutmak için kendisiyle konuşmaya çalıştı.

Yaralı polis memuru, sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ve mesai arkadaşları yaralı polis memurunun hastaneye giderek yanında bulundu. Burada ilk müdahalenin ardından vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen yaralı polis Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Soruşturma sonrası Manifest, Türkiye turnesini iptal ettiğini açıkladı

'Teşhircilik' soruşturması sonrası Manifest'ten sürpriz karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, il emniyet müdürü oldu

İşte Devlet Bahçeli'nin elini öpen ismin yeni görevi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.