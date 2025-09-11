Adana'da Motosikletli Trafik Polisi Ağır Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde ihbara giderken otomobille çarpışan motosikletli trafik polisi ağır yaralandı.

Kaza, Adana-Kozan Karayolu Çanaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafik polisi M.T., 01 A 85320 plakalı motosikletiyle ihbara giderken Ömer B. yönetimindeki 01 BT 954 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosikletten savrulan polis memuru ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Bir vatandaş, yaralı polisin başının altına çantasını koyarak destek olurken, çevredekiler de bilincini açık tutmak için kendisiyle konuşmaya çalıştı.

Yaralı polis memuru, sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ve mesai arkadaşları yaralı polis memurunun hastaneye giderek yanında bulundu. Burada ilk müdahalenin ardından vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen yaralı polis Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA