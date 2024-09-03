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Adana'da Motosikletli Şüpheliler Tarafından Bir Kişi Vurularak Öldürüldü

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Adana'nın Seyhan ilçesinde gece motosikletli iki şüpheli sokak ortasında bir kişiyi silahlı saldırı sonucu öldürdü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da gece motosikletli iki şüpheli sokak ortasında bir kişiyi vurarak öldürmüştü. Yaşanan olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erol Kavak (43) sokakta birileriyle sohbet ettiği sırada motosikletli iki şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler tabanca ile Kavak'ı vurarak bölgeden hızla ayrıldı. Göğüs bölgesinden vurulan Kavak kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Kavak'ı hastaneye kaldırdı. Kavak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavak'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Erol Kavak'ın saldırıya uğradı saniyeler anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Seyhan Güncel Polis adana Suç

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