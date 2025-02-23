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Adana'da Motosikletli Şüpheli Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Adana'da Motosikletli Şüpheli Kovalamaca Sonrası Yakalandı
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Adana'da suçla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, motosikletli bir şüpheli kovalamaca sonucu yakalanarak üzerinde otomatik tabanca ile tutuklandı.

Adana'da suç ve suçluyla mücadelede başlatılan uygulamalar çerçevesinde motosikletli bir şüpheli kovalamaca sonucu yakalanırken otomatik tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın talimatı doğrultusunda kentte suç ve suçluyla mücadele çerçevesinde yeni dönem başlatılmıştı. Bu çerçevede kentin birçok noktasında polis vatandaşın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için uygulama düzenlenmeye başladı.

Yüreğir İlçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'ndeki sabit uygulama noktasına gelen Soner S., polisin 'dur' ihtarına uymayıp motosikletiyle kaçmaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, söz konusu şüpheliyi kovaladı.

Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamacanın ardından yunus timleri Soner S.'yi yakaladı. Şüphelinin üzerinde otomatik tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheli gasp büro amirliği ekiplerine teslim edildi.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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