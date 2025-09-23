Haberler

Adana'da Motosikletli Saldırganın Olayı: Korkutma Amacıyla Cinayet İşledi

Adana Yüreğir'de meydana gelen motosikletli saldırıda, alacak meselesi yüzünden kardeşi vuran şüpheli, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayın ayrıntılarına göre, şüpheli E.D., 600 bin TL alacağını tahsil etmek amacıyla F.O.'nun kardeşine ateş etti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Oyunlu, hayatını kaybetti.

Adana'da motosikletli saldırganların hedefi olan kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada ayrıntılar ortaya çıktı. Katil, Edirne'nin İpsala ilçesinden kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanırken, 600 TL alacağı olan şahsın kardeşini sözde korkutmak isterken öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, 16 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.D. (32), bir süre önce F.O.'ya 600 bin TL borç para verdi. Alacağını tahsil edemeyen E.D., F.O.'nun kardeşi Sedat Oyunlu'yu (32) iş yerinin önünde gördü. Bunun üzerine şüpheli E.D. motosikletten inmeden tabancayla Oyunlu'ya ateş açtı. Ardından E.D, Y.E.T.'nin (19) kullandığı motosikletle olay yerinden kaçtı. Sırtından yaralanan Oyunlu, kaldırıldığı hastanede öldü.

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğün Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde şüphelilerin saklandığı belirlenen adrese baskın yapan polis evde olayda kullanılan tabancayı ele geçir, şüpheliler bulunamadı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, E.D. ile motosiklet sürücüsü Y.E.T.'nin kaçış güzergahını tespit etti. E.D.'nin karayoluyla Edirne'ye gittiği, Y.E.T.'nin ise otobüsle Antalya'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlendi. Y.E.T, Adana-Mersin otoyolunda yakalandı. Cinayet ekipleri, E.D.'nin Yunanistan'a kaçabileceği bilgileri üzerine harekete geçti. Şüpheli İpsala'dan kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken kıskıvrak yakalandı.

"Korkutmak İstedim"

Adana'ya getirilen şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Paramı alabilmek için korkutmak istedim. Amacım yaralamak ya da öldürmek değildi" diyerek kendini savundu. Diğer şüpheli Y.E.T. ise, "Eylemden haberim yoktu" dedi.

İfade İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
