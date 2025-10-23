Haberler

Adana'da Motosikletli Saldırgan Tutuklandı

Kozan ilçesinde bir telefoncuda silahlı saldırı gerçekleştiren 17 yaşındaki motosikletli saldırgan, olay sonrası kaçarken kask ve silahını düşürdü. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek saldırgana ulaşarak tutukladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde takip ettiği şahsı girdiği telefoncuda silahla vuran ancak çıkarken kask ve silahını düşüren 17 yaşındaki motosikletli saldırgan, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, 6 gün önce ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta bulunan bir telefon dükkanında yaşandı. İddiaya göre, motosikletle gelen bir şahıs, dükkana giren E.H.'yi ayağına bir el ateş ederek yaraladı. Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüpheli, kaskını ve silahını düşürdü. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olay yerinde inceleme yaparak, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında 96 saatlik güvenlik kamerası incelendi. Şüphelinin 17 yaşındaki A.E.Ç. olduğunu belirleyen polis, şahsın Osmaniye'nin Kadirli ilçesine kaçtığını tespit etti. Kozan ve Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı. Kozan ilçesine getirilen şüpheli, ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, vurduğu şahıstan alacakları olduğunu ve ödemediğini ileri sürdüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
