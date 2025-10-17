Haberler

Adana'da Motosikletli Saldırgan, Dükkanda Takip Ettiği Kişiyi Vurarak Kaçtı

Adana'da Motosikletli Saldırgan, Dükkanda Takip Ettiği Kişiyi Vurarak Kaçtı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir motosikletli saldırgan, takip ettiği E.H.'yi telefon dükkanında ayağından vurdu. Saldırının ardından kaçarken kullandığı silahı ve kaskını düşüren şüpheliye yönelik polis tarafından çalışma başlatıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletli salgırgan, takip ettiği şahsı girdiği dükkanda ayağından vurarak yaraladı. Panikleyen saldırgan, olayda kullandığı silahı ve kaskını düşürerek kaçtı.

Olay, Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak üzerinde bulunan bir telefon dükkanında yaşandı. İddiaya göre, motosikletle gelen bir şahıs, dükkana giren E.H.'yi ayağına bir el ateş ederek yaraladı. Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüpheli, kaskını ve silahını düşürdü. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaparak, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
