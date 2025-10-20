Haberler

Adana'da Motosikletli Polislerden Özel Gereksinimli Çocuğa Doğum Günü Sürprizi

Adana'da Motosikletli Polislerden Özel Gereksinimli Çocuğa Doğum Günü Sürprizi
Adana'daki Yunus ekipleri, özel gereksinimli 9 yaşındaki Yusuf Ak için unutulmaz bir doğum günü sürprizi düzenledi. Evin avlusuna giren polis ekipleri, sürpriz bıçaklamak için siren çaldı ve doğum günü pastasıyla kutlama yaptı.

Adana'da Motosikletli Polis Timleri (Yunus) Amirliği ekipleri, özel gereksinimli çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde oturan özel gereksinimli 9 yaşındaki Yusuf Ak için yunus ekipleri sürpriz bir doğum günü hazırladı. Polis ekipleri, minik Yusuf'a özel olarak hazırladıkları sürpriz için sirenlerini çalarak eve gitti. Yusuf'a polis üniforması giydirildi, ardından meşaleler eşliğinde evin avlusuna giren ekipler doğum günü pastasıyla kutlama yaptı.

Yusuf'un mutluluğu yüzüne yansırken, ailesi de polis ekiplerine teşekkür etti. - ADANA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
