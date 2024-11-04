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Adana'da Motosikletle Silahlı Saldırı Hazırlığında Olan İki Şüpheli Yakalandı

Adana'da Motosikletle Silahlı Saldırı Hazırlığında Olan İki Şüpheli Yakalandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletli iki şüpheli, silahlı saldırı düzenlemeye giderken polis tarafından yakalandı. Uzun namlulu silah ele geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Adana'da motosikletli iki şüpheli uzun namlulu silahlı saldırı düzenlenmeye gittiği sırada yunus ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 31 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi ara sokaklarında meydana geldi. İddiaya göre, Hakan H. (30) montunun içine koyduğu uzun namlulu silahla arkadaşı Muhammet Metin E. (26) idaresinde motosikletle silahlı saldırı düzenlemeye gitti. Bu sırada asayiş şube müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri amirliği ekipleri, şahıslardan şüphelenip durdurmak istedi. Polislerin dur ihtarına uymayan şahıslar kaçtı.

Yaşanan kovalamaca sonucu yunus polisleri, motosikletli her iki şüpheliyi yakalarken uzun namlulu silah ele geçirdi.

Şüpheliler gasp büro amirliğine teslim edildi. Silahlı saldırı yapacağı öne görülen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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