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Adana'da Motosikletle Halı Yıkama Makinesi Taşınması Şaşırttı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, ailesini de bindirerek halı yıkama makinesi taşıdı. Kask takmayan sürücü ve yolcuların durumu görenleri hayrete düşürdü.

Adana'da bir kişinin ailesini de bindirdiği motosikletinde halı yıkama makinesi taşıması görenleri hayrete düşürdü.

Merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarında bir motosiklet sürücüsünün halı yıkama makisine taşıması görenleri şok etti. Bir kadın ve çocuğun da olduğu motosiklette kimsede kask olmaması da dikkat çekti. Sürücü vatandaşların şaşkın bakışları arasında tehlikeye aldırmadan yoluna devam etti. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Seyhan trafik Yaşam adana

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