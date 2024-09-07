Adana'da Motosikletle Eve Silahlı Saldırı: Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

Adana'da motosikletle bir eve silahlı saldırı düzenleyen kişi güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Silahlı saldırgan kısa süre içerisinde Seyhan polisi tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rahmi S. henüz bilinmeyen sebepten dolayı bir ikamete silahlı saldırı düzenlendi. Motosiklet ile gelen şüpheli eve hedef gözetmeden tabanca ile ateş açarak olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri söz konusu saldırgan Rahmi S.'in peşine düştü. Yapılan çalışma Rahmi S. saklandığı ikametinde kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin saklandığı evinde yapılan arama çalışmasında olayda kullandığı ruhsatsız tabancada ele geçirildi.

Gülbahçesi Polis Merkezine götürülen Rahmi S.'in işlemleri devam ediyor. - ADANA