Adana'da motosikletin bisiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet bir bisiklete çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Arda K. (18) idaresindeki 01 F 1090 plakalı motosiklet, Arda Ç.'nin (15) kullandığı bisiklete çarptı. Kazada Arda Ç., Arda K. ve motosiklette yolcu konumundaki Fatmanur A. (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA
Motosiklet trafik Kozan adana Kaza
Sıcak Gelişme:
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 3 askerimiz şehit düştü, 2 askerimiz yaralandı.