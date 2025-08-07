Adana'da Motosiklet Sürücüsüne Saldırı Girişimi Kask Kamerasında

Adana'da Motosiklet Sürücüsüne Saldırı Girişimi Kask Kamerasında
Adana'da, otomobildeki iki kişi motosikletle seyir halindeki bir çocuğa saldırma girişiminde bulundu. Olay, kask kamerasıyla kaydedildi.

Adana'da otomobildeki 2 kişinin motosikletiyle seyir halindeki bir şahsa saldırma girişiminde bulunma anı kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı Amerikan Adası girişinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halindeki bir kişi, yolda kendisini sıkıştıran hafif ticari araç sürücüsüne, 'Birader nasıl araba kullanıyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine araçta bulunan 2 kişi motosiklet sürücüsüne 'Seni parçalarım, yanında kız var niye rolleniyorsun' diyerek araçtan inip saldırma girişiminde bulundu.

O anlar, motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
