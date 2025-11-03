Adana'da Motosiklet Sürücüsü Otomobil ile Çarpıştı, Ağır Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücünü hastaneye kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme yaptı. - ADANA