Adana'da Motosiklet Sürücüsü Lüks Otomobile Çarptı

Adana'da bir motosiklet sürücüsünün yoldan çıkıp park halindeki lüks otomobile çarpması saniye saniye görüntülendi. Sürücü kazadan hemen sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda seyir halinde olan plakasız motosikletin sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir türlü direksiyon hakimiyetini sağlayamayan sürücü park halindeki BMW marka otomobile çarpıp savruldu. Kazanın etkisiyle kısa süre yerde yatan sürücü daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkıp motosikletini de alarak olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Lüks otomobilin sahibi ise araca çarparak zarar veren ve olay yerinden giden şahıstan şikayetçi oldu. - ADANA