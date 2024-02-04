Adana'da motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'da motosiklet sürücüsü önüne aniden çıkan araca çarpamamak için yaptığı manevra sonrası bir iş yerinin kepengine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Yüreğir ilçesine bağlı Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yasin Kılıç (18) motosikletiyle ilerlediği sırada kamyonet bir anda önüne çıktı. Kılıç, kamyonete çarpamamak için manevra yapınca motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybedip bir işyerinin kepengine çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı. - ADANA