Adana'da Motosiklet Kazasında Yaralı Sürücünün Feryadı: 'Ayak Parmaklarım Koptu, Onlar Arabanın Derdinde'

Adana'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza yerinde hafif ticari aracın sürücüsü ve kocası arabalarının derdine düşerken vatandaşlar tepki göstermişti. Ağır yaralanan sürücü hastanede kendine geldikten sonra karı-kocanın gidip araçlarının masrafını istemesi yürekleri sızlattı.

Kaza, 11 Ekim günü Yüreğir ilçesine bağlı Yeşil Bulvar'da meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Temurlenk (31) kullandığı 01 ATA 247 motosiklet ile kadın sürücü F.Ö.'nün kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Temurlenk yere düşerken kanlar içerisinde kaldı.

Kaza yerinde karı-koca araçlarının derdine düştü

Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. F.Ö. ile ismi öğrenilemeyen kocası ise yerde kanlar içerisinde yatan Furkan Temurlenk'e araçları zarar gördüğü için tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar çifte bu durumdan dolayı kızdı. Bir kişi "Şuna bak dertleri araba" tepkisi gösterirken, F.Ö. ise "Sus, tabi ki araba olacak. Çocuk karşımıza çıktı" dedi.

Kaza anını anlatan motosiklet sürücüsü Furkan Temurlenk, "Benim sağ tarafımda bir araç vardı sollamaya çıktım. Sonrasında sağ tarafa geçmek istediğim sırada arkamdan çok hızlı bir şekilde gelen araç bana vurdu. Olay anını hatırlamıyorum kendimde değildim" dedi.

"Ayak parmaklarım koptu, bunlar arabanın derdinde hala"

Temurlenk, "Uyandığımda bir haber gördüm. Çevredekiler 'tek derdiniz araba mı' diye soruyor. Onlar da 'evet araba olacak' diyorlar. Bunların hepsi videoda var. Ben canımın peşine düşmüşken insanların malına düşmesi üzücü. Bana yaya geçidinden çıktın diye iftira atıyorlar. Yaya geçidinde çıktıysam bir tane fren izi yok. Benim ayak parmaklarım koptu ama bunlar arayıp hala 'arabamızı yaptırmamız gerekiyor' diyorlar. Hastaneye geldiler 'geçmiş olsun' dediler ama daha sonra aracın zararının karşılanmasını istediler. Sosyal medyada kadın diyor ki 'bana sen vurdun' ama kocası trafik raporlarında 'ben vurdum' diyor. O videoyu görünce şok oldum. Çevredekiler tarafından linç edileceklermiş ama zor kurtulmuşlar" diye konuştu. - ADANA