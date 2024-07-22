Adana'da Motosiklet Kazası: Yolcu Hayatını Kaybetti

Adana'da kaza yapan motosiklette yolcu konumunda bulunan kişi sulama kanalına düşüp 10 kilometre sürüklendikten sonra hayatını kaybetti, sürücü ise bekçiler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Temmuz 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Abdülkadir A., 01 APH plakalı motosikletine arkadaşı Mehmet Dindar'ı da alıp gece gezmeye çaktı. Abdülkadir A., Dilberler Sekisi'nden Kıyıboyu Caddesi'ne doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalı kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza esnasında sürücü Abdülkadir A. ve yolcu konumundaki Mehmet Dindar, çarpmanın etkisiyle sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Abdülkadir A. kazanın ardından sulama kanalından yaralı olarak bekçiler tarafından çıkarılırken, Dindar ise suda kayboldu.

Mehmet Dindar'ı bulmak için dalgıç polisler arama başlattı. Yapılan aramalar sonucunda Dindar'ın cansız bedeni kanala düştüğü yerden 10 kilometre uzaklıkta Yeşiloba Mahallesi'ndeki sulama kanalında bulundu.

"Daha önce de 3-4 defa benzer kaza yaşandı"

Olayı anlatan bölgedeki işletme sahibi Ayhan Tırak, "Buradan suya uçmuşlar. Birini yaralı çıkarmışlar. Diğerini çıkartamamışlar. Sabah geldiğimizde kan izlerini gördük. Daha öncesinde de burada bir araba suya uçmuştu. Bizzat ben çıkarmıştım bir abi ve ablayı. 3-4 defa benzer olaylar oldu. Burada viraj olduğu ve sürücüler hızlı geldiği için direkt olarak suya düşüyorlar" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA