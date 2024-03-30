Adana'da motosiklet kazası: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Adana'da yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddeden yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Atik'e, yabancı uyruklu Abdülaziz S. kontrolündeki 01 MB 4892 plakalı motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemesinde Atik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atik'in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA