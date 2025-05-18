Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Adana'da sabah saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında, bir motosiklet başka birine çarptı. Kazada ağır yaralanan Hacı Ayazgök hastanede hayatını kaybederken, diğer sürücü Gökhan Akyol ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adana'da bir motosikletin başka motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karataş Bulvarı'nda sabah meydana gelmişti. İddiaya göre bulvardan karşıya geçmeye çalışan motosiklete Adana istikametinde gitmekte olan başka bir motosiklet çarpmıştı. Kaza ise anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti. Kazada iki kişi ağır yaralanmış, bir çocuk ise inanılmaz bir şekilde kurtulmuştu. Kazada yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü Hacı Ayazgök kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Diğer motosikletin sürücüsü Gökhan Akyol de ağır yaralandı. Çocuğun ise hafif yaralandığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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