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Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, bir sürücü hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Adana'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Kaza, önceki gün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, C.A. (38) idaresindeki 01 ALC 748 plakalı motosikletle yaya geçidinden karşı şeride geçmek istedi. Bu sırada bulvarda ilerleyen İbrahim Kadam (21) yönetimindeki 01 AOV 871 plakalı motosiklet, diğer motosiklete çarptı. Kazada yola savrulan 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan Kadam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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