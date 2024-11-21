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Adana'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Adana'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada, bir motosikletten fırlayan iki kişi karşı yönden gelen otomobilin altında kaldı. Yaralılar tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Adana'da iki motosikletin karıştığı kazada 2 kişi karşı yönden gelen otomobilin altında kalırken, kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan kişiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, 18 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Halil S. (23), aniden şerit değiştiren Murat Y. (48) idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Halil S. ve yolcu konumundaki Fırat T. (20) karşı şeritten gelen Talip G. (46) idaresindeki otomobilin altında kaldı. Kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık kazada yaranan Halil S., Fırat T. ve Murat Y. kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelerin ardından 3 yaralı da taburcu edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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