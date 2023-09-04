Adana'da motosiklet hırsızlığı kamerada

ADANA - Adana'da motosiklet çaldığı öne sürülen şahıs yakalanıp tutuklanırken, motosikleti çalma anı saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir evin girişinde park halinde bulunan motosiklet kilidi kırılarak çalındı. Olayın bildirilmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olay yerinin yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlının kimliğini belirledi. Şüpheli Ş.B. (30), Mirzaçelebi Mahallesi'nde yakalanırken, çalınan motosikletle ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki ifadesinde, motosikleti çalmadığını, satın aldığını iddia ederek, güvenlik kamerası görüntüsündeki kişinin de kendisine benzediğini ancak kendisi olmadığını ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.