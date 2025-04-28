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Adana'da Motosiklet Hırsızlığı Gözaltına Alındı

Adana'da Motosiklet Hırsızlığı Gözaltına Alındı
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Adana'da park halindeki bir motosiklet çalındı, hırsız yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli, motosikleti kendi motoru sanarak çaldığını iddia etti.

Adana'da bir kişi park halindeki motosikleti çaldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olaydan sonra yakalanan şüphelinin, "Kendi motosikletim sandım" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen İ.K. (29), kaldırımda park halindeki motosikleti ceketinin cebinden çıkardığı demir makasıyla kilidini keserek çaldı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Motosikletini yerinde bulamayan E.Y. ise hemen polise haber verdi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Polisin düzenlediği baskınla yakalanan İ.K.'nin ifadesinde, "O gece alkol almıştım, motosikleti kendi motorum sandım" dediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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