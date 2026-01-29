Haberler

Polis bir günde 228 motosiklet sürücüsüne 1,2 milyon lirayı aşan ceza kesti

Adana'da yapılan trafik denetimlerinde 845 motosiklet kontrol edilirken, 228 sürücüye toplam 1 milyon 283 bin 338 TL ceza kesildi. Denetimlerde 10 motosiklet trafikten men edildi.

Adana'da trafik polisi yaptığı uygulamalarda tek günde 845 motosikleti kontrol ederken, 228 sürücüye toplam 1 milyon 283 bin 338 TL ceza kesti. Denetimlerde ayrıca 10 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri dün kent genelinde motosiklet uygulaması yaptı. İl genelinde yapılan uygulamada 845 motosiklet kontrol edilirken, 228 sürücüye toplam 1 milyon 283 bin 338 TL ceza kesildi. Denetimlerde ayrıca 10 motosiklet trafikten men edildi.

Ceza yiyen sürücüler arasında özellikle kask kullanmayanlar ilk sırada yer aldı. 97 motosiklet sürücüsüne kask takmadığı için ceza uygulanırken, can güvenliğini tehlikeye atan 58 sürücüye yaya yolunda araç kullanmaktan işlem yapıldı. Diğer sürücülere ise plakasız motosiklet kullanma, ehliyetsiz araç kullanma, makas atma, ters yöne girme, kırmızı ışık ihlali ve yetersiz ehliyet gibi ihlallerden dolayı cezai işlem uygulandı.

Uygulamada ehliyeti olmadığı için ceza kesilen Cansu Çilenti, "Ehliyetim olmadığı için ceza yedim. Ehliyetim hiç yok almadım. Uygulamalar iyi ama bana denk gelmesi kötü oldu" dedi.

Sürücülerden Ayşe Özkaya ise, "Benim ehliyetim var kurallara uyuyorum ehliyeti olmayanlar düşünsün. Kadın olduğum için trafikte zorbalanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ceza yiyen Muhammet Güntaş ise, "Motosiklet ehliyet ruhsattan muaf diye biliyordum. Ancak ehliyet ruhsat gerekiyormuş. Bu nedenle ceza yedim. İlk kez ceza yiyorum. Daha öncede bu motosikletle denetime girmiştim ama ceza yememiştim. Demek ki kurallar değişmiş" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
