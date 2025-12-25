Adana'da neredeyse durdurulan her iki motosikletliden biri ceza yedi

Adana'da trafik polislerince yapılan denetimlerde bin 64 motosiklet kontrol edilirken, 433 sürücüye idari para cezası uygulandı, 62'si trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde motosikletlere yönelik geniş kapsamlı uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde bin 64 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 433 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 62 motosiklet trafikten men edildi. Ceza maddelerine göre en fazla işlem kask kullanmamak ve ehliyetsiz araç kullanmak nedeniyle yapıldı. Uygulama sırasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüleri de yakalanarak cezai işlem uygulandı.

"Garsonluk yapıyorum cezayı ödeyemem"

Motosikletin önünü kaldırdığı gerekçesiyle polis tarafından yakalanıp uygulama noktasına getirilen genç sürücü Mehmet Kargı, "Ben motosikletin önünü kaldırmadım. Ters yönden geldiğim için ceza yedim. Garsonluk yapıyorum ve cezayı ödeyebilecek maddi durumum yok" dedi.

Motosikletlerin kapsamı dışında kullanıldığını belirten vatandaşlardan Fatih Yıldız ise "Çoluk çocuk motosikleti çok kötü kullanıyor. Kazaya sebebiyet veriyorlar. Adana düz bir yer o nedenle herkes motor kullanıyor. Çin motosikleti de piyasaya girdi. Ucuz olduğu için herkesin altında motosiklet var" diye konuştu.

Kadın sürücü Beyda Sevinç ise "Bir kadın olarak trafikte çok fazla sıkıştıran var. Daha kibar olunabilir. Sonuçta biz de sürücüyüz, sadece erkeklere özel değil. Sıkıştırmayı geçtim, çok fazla argo kelimeye de maruz kalıyoruz. Umarım daha kibar bir Adana görebiliriz" ifadelerini kullandı. - ADANA