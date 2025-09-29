Adana'da Motosiklet Denetiminde 456 Bin TL Ceza Kesildi

Adana'da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yönelik yapılan 1 buçuk saatlik denetimde, 456 bin 517 TL para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi Barış Bulvarı'nda saat 11.00 ile 12.30 sırasında motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Denetimde 120 motosiklet kontrol edildi. Plakası bulunmayan 8 motosiklete, muayenesiz 6 motosiklete, ehliyetsiz 14 sürücüye, kask kullanmayan 13 sürücüye ceza uygulandı.

Toplam 9 araç trafikten men edilirken uygulamada 456 bin 517 TL para cezası kesildi. - ADANA