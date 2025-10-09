Adana'da Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

Adana'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, akşam saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokakta karşı istikametlerden gelen iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüleri yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı ve çevredekilerin panikle yardıma koştuğu anlar yer aldı. - ADANA