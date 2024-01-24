Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde Yangın Çıktı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde bir atölyede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.
Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde bir atölyede yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir sünger yapım atölyesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa