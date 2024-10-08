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Adana'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Adana'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu iş yeri tamamen kullanılmaz hale geldi.

Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken iş yeri küle döndü.

Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. 1 saatlik müdahalenin sonunda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. İş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ekonomi Yüreğir İtfaiye 3-sayfa Yaşam adana

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