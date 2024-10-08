Adana'da Mobilya İmalathanesi Yangında Küle Döndü
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Adana'da mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
ADANA - Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken iş yeri küle döndü.
Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. 1 saatlik müdahalenin sonunda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. İş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.