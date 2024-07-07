Adana'da Mobilya Atölyesinde 26 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da Seyhan polisinin bir mobilya atölyesine yaptığı baskında 26 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Adrese baskın gerçekleştiren ekipler, iş yerinin ardiyesindeki kutuların içinde 26 ruhsatsız tabanca, 3'ü uzatmalı 29 şarjör ile susturucu ele geçirdi.

Operasyonda, 'kasten yaralama', 'cinsel saldırı' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan kaydı olan Ledan B. de gözaltına alındı. Ele geçirilen silahlar incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderilirken, şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. - ADANA