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Adana'da minibüs devrildi, 7 kişi yaralandı

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Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Pozantı istikametinde meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs yan yattı ve sürüklendi. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Adana'da minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu Pozantı istikameti Damlama mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs yan yatıp sürüklendi. Kaza sonrası 7 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar minibüsten çıkartılarak hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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