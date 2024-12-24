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Adana'da Mezarlıkta Tükenmeyen Kin: Kayınbaba 3 Kadını Öldürdü

Adana'da Mezarlıkta Tükenmeyen Kin: Kayınbaba 3 Kadını Öldürdü
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Adana'da kayınbaba Şemsettin Erkuvan, intihar eden oğlunun annesi ve iki kızını mezarlıkta öldürdü. Erkuvan hakkında 3 kez müebbet hapis cezası isteniyor.

Adana'da mezarlıkta gelinini, gelininin annesini ve ablasını öldüren kayınbaba hakkında 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayınbabanın kadınları çocuk severken öldürdüğü de ortaya çıktı.

Adana'da bir kız çocuk annesi 21 yaşındaki Güldane Gerçek, eşi Muzaffer Erkuvan'ı, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle terk edip, kadın sığınma evine yerleşti.

Erkuvan, barışmak için 24 Ağustos'ta Güldane Gerçek'in annesi 45 yaşındaki Şenay Gerçek'in Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki evine gitti. Güldane Gerçek, barıştırma teklifini reddedince Muzaffer Erkuvan dışarı çıkıp, kendini ağaca asarak intihar etti.

Erkuvan ailesi, Muzaffer Erkuvan'ın ölümünden Güldane ile annesi Şenay ve ablası 25 yaşındaki Gaye Gerçek'i sorumlu tuttu. Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek, 21 Ekim saat 16.00 sıralarında Muzaffer Erkuvan'ın Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete gitti.

Muzaffer Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan ise iddiaya göre, oğlunun intiharı nedeniyle husumet duyduğu anne ile 2 kızını takip etti.

Anne ve kızları mezarlıktaki musalla taşına yakın bir noktada banklarda otururken motosikletle yaklaşan Şemsettin Erkuvan, tabancayla kurşun yağdırıp kaçtı. Başlarından vurulan Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Şemsettin Erkuvan'ın Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarın ardından Göztepe Mahallesi'ndeki ormanda saklandığını belirledi.

Operasyon için harekete geçen cinayet ekipleri, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle bölgede araştırma yaptı.

Erkuvan, cinayette kullandığı tabanca ile yamaçtaki bir oyukta saklanırken yakaladı.

Şemsettin Erkuvan'ın cinayetten önce saklanacağı yeri ayarladığı, yaşamını sürdürmek için de yamaçtaki oyuğa yiyecek ve yedek kıyafet stokladığı ortaya çıktı.

Tutuklu Şemsettin Erkuvan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, sanık Erkuvan hakkında 'kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından iddianame hazırladı. Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi. Savcı, hazırladığı iddianamede, sanık Erkuvan'ın 3 kadını öldürmek suçundan 3 kez müebbet, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

İddianamede, sanık Erkuvan'ın gelini, gelinin annesi ve ablasını nasıl öldürdüğü anlatıldı. Güldane Gerçek'in annesi Şenay ve ablası Gaye ile birlikte intihar eden eşinin mezarını ziyarete gittiği belirtilen iddianamede, mezarlıkta otururken Güldane Gerçek'in kayınbabasının evinde bulunan kızını görüp sevmek istediği ve ablası Gaye'ye eşinin kız kardeşi Dudu'yu arayıp kızını sevmek için mezarlığa getirmesini istemesini söylediği belirtildi.

Gaye Gerçek'in de kız kardeşinin isteği üzerine Dudu'yu arayarak, "Biz mezarlıktayız çocuğu getir de sevelim" dediği Dudu'nun da "Tamam getiriyorum" diye cevap verdiği ifade edilen iddianamede, bir süre sonra Dudu'nun kucağında kız çocuğu ile mezarlığa geldiği ve çocuğu annesi Güldane'ye verdiği kaydedildi. Güldane Gerçek, kucağına aldığı kızını severken o sırada babası Şemsettin Erkuvan'ın motosikletle geldiğini gören Dudu'nun, kız çocuğunu annesinin kucağından alıp kaçarken Şemsettin Erkuvan'ın da hiçbir şey söylemeden tabancayla 3 kadını öldürüp kaçtığı kaydedildi.

Önümüzdeki aylarda hakim karşısına çıkacak olan sanık Şemsettin Erkuvan, poliste ve savcılıktaki ifadesinde 3 kadını oğlunun intihar etmesinden sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü belirterek, "3 kadın, oğlumun ölümünden sorumludur. Bu nedenle onlara kin güdüyordum. Olay günü motosikletle mezarlıktan geçerken denk geldim. Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum. Sonrasında ormanlık alana gidip, saklandım" dedi.

Sanık Erkuvan, adliyeye sevk edilirken de gazetecilerin, "3 kadını neden öldürdünüz" sorusu üzerine "Oğlumu astılar, öldürdüler" demişti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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