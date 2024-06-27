Adana'da mezarlıkta çok sayıda mezarın taşları kırıldı

Adana'da mezarlıkta çok sayıda mezarın taşları kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kırıldı. Polis söz konusu şahısları yakalama çalışması başlattı.

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde Karslılar mezarlığında meydana geldi. Mezarlığın dışarısından geçen vatandaşların çok sayıda kabrin mezar taşının kırıldığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede incelemeler yaptı.

Polis, bölgedeki KGYS kameraları ve güvenlik kameralarını toplayarak mezar taşlarını kıran kişileri yakalama çalışması başlattı. - ADANA