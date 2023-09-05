Adana'da Metruk Evde Erkek Cesedi Bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki metruk bir evde erkek cesedi bulundu. Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde rahatsız edici koku gelen metruk evi kontrol eden vatandaşlar, koltukta oturur vaziyette bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen kişinin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.